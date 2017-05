The 2016-2017 school year has come to an end and Scotland County R-I High School has announced the 4th Quarter Honor Roll. Named to the honor roll were:

12th Grade A Honor Roll – Calesse Bair, McKaela Bradley, Maddie Brassfield, Aaron Buford, Tricia Buford, Grant Campbell, Duncan Carleton, Elijah Cooley, Chase Cook, Andrew Dalton, Sadie Davis, Austin Day, Rebekah Duzan, Abi Feeney, Evan Hite, Alex Hunolt, Griffan Kerkmann, Riley Kliethermes, Kiley Lewis, Caleb Manchester, Justin McKee, Ryan Miller, Lane Mohr, Lacey Perrilles, Will Pickerell, Ariel Quenneville, Ian See, Travis Shannan, Ryan Slaughter, Cameron Stone, Chelsea Wood, and Liz Zahn.

l2th Grade B Honor Roll – Keegan Beard, Barbara Berry, Aaron Blessing, Travis Cunningham, Ben Giberson, Jakob Payne, Mekenzie Steeples, and Lucas Woollums.

11th Grade A Honor Roll – Kyle Aldridge, Megan Arnold, Alyssa Clair, Ashleigh Creek, Heather Cunningham, Gage Dodge, Andrew Ebeling, Shaye Eggleston, Cheyenne Frederick, Coby Hathaway, Megan Holt, Lydia Hunt, Annie Hyde, Dylan Karsch, Brady Kice, Tristen Kice, Meghan McKee, Kyle Mohr, Brett Monroe, Shannon Niffen, Connor Payne, Lane Pence, Jessica Salmons, Stevi See, and Stephen Terrill.

11th Grade B Honor Roll – Tanner Alexander, MaCayla Dale, Justin Hull, Cody Miller, Bryson Orton, Harley Saulmon, Stormi Schultz, Diane Siver, and Zack Tinkle.

10th Grade A Honor Roll – Kaylyn Anders, Abby Blessing, Madie Bondurant, Nova Cline, Haley Darcy, Jared Dunn, Patrick Durham, Will Fromm, Caleb Girardin, Khloe Hamlin, Conner Harrison, Jacob Kapfer, Mason Kliethermes, Julie Long, Slade McAfee, Ty Mohr, Patrick Shannan, Gabe Shultz, Adam Slayton, Katelyn Talbert, Luke Triplett, Conner Wiggins, and Gabby Zahn

10th Grade B Honor Roll – Breauna Altobelli, Jaycen Bair, Sydney Buckallew, Kyle Childress, Brock Durflinger, Hunter Frederick, Jacob McDaniel, Kendra Middleton, Kyle Moore, Jace Morrow, Kenny Niffen, Kaleb Parkins, Shalinda Shannan, Afton Spray, and Anthony Whitaker

9th Grade A Honor Roll – Brock Aylward, James Briggs, Jacob Buford, Katie Campbell, Micah Cooley, Katie Feeney, Eric Green, Allison Herring, Claire Hite, Jaden McAfee, Kaitlyn McMinn, Jada Miller, Abigail Salmons, Tala Saulmon, Avery Shultz, Kalissa Thomas, Parker Triplett, Erica Yarbrough.

9th Grade B Honor Roll – Branton Andriesen, James Arnold, Blake Coop, Maycee Ferrel, Jena Frederick, Breann Goldenstein, Devon Homer, Logan Homer, Spencer Kerkmann, Kamryn Mast, Lane Parsons, Laura Shaffer, Reilly Shoemaker, Christian Siver, Shelby Troutman, Eric Yarbrough.

8th Grade A Honor Roll – Jansen Alexander, Kaden Anders, Bailey Blake, Jenna Blessing, Morgan Blessing, Kilee Bradley-Robinson, Laney Campbell, Ewan Carleton, Brady Curry, Bobbi Darcy, Sylvia Darland, Clara Davis, Shaylee Davis, Ethan Durflinger, Hailey Fox, Carson Harrison, Aleeshia Henn, Corbin Howe, Hailey Kraus, Dylan Mohr, Jordan Orton, Kade Richmond, Brooke Samuelson, Preston Sanchez, Brooke Smith, Kylee Stott, Magnum Talbert, Ethan Tinkle, and Anna Triplett.

8th Grade B Honor Roll – Christian Bliefert, Hunter Carter, Jacob Cochran, Dayton Eiler, Austin Holtke, Kyra Justice, Keely Parrish-Johnson, Nathaniel Sevier, Zoe Tinkle, and Kameron Wood.

7th Grade A Honor Roll – Zac Behrens, Levi Briggs, Trayton Buckallew, Rylea Camp, Jared Cerroni, Abigail Curry, Emiley Dial, Hannah Feeney, Brant Frederick, Sorrel Frederick, Jess Girardin, Kabe Hamlin, Taryn Hassell, Tori Huber, Aayla Humphrey, Eli Kigar, Corbin Kirchner, Alex Long, Hayden Long, Kara Mallett, Hunter Cook, Haylee McMinn, Baileigh Phillips, Zane See, Shantel Small, Corbyn Spurgeon, Emily Terrill, Hailey Thompson, and Alaynna Whitaker.

7th Grade B Honor – Kale Creek, Caden Goldenstein, Randi Green, Shire Gross, Mary Kellum, Lydia Krouse, Destiny Lamb, Will Montgomery, Tamara Vaughn, Rose Whitley, and Zach Young.